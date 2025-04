SCENARI Economia reale e Finanza: convegno con esperti a confronto Iniziativa promossa da “NT Capital SG” in partnership con “The European House – Ambrosetti Group” e “Cfe Finance Group”

Dazi, saliscendi delle borse, tassi d'interesse, inflazione. Il mondo economico e finanziario sta vivendo una fase particolarmente complessa e la sammarinese “NT Capital SG” in partnership con “The European House – Ambrosetti Group” e “Cfe Finance Group” ha invitato a convegno esperti, professionisti e studiosi, per un'analisi ad ampio raggio. “La finanza – osserva Pier Paolo Fabbri, Presidente NT Capital Sg – è il propellente dell'economia reale. Tenderei a non dare troppa enfasi alle oscillazioni e ai momenti di forte volatilità, come quello attuale”.

I giorni burrascosi delle borse, scosse dai timori per i dazi di Trump, non devono indurre al panico anche secondo Mario Cordoni, Ceo e Founder della CFE Finance Group: “Servono nervi saldi. Stiamo assistendo ad una speculazione di borsa – afferma – che chiaramente avrà ripercussioni sull'economia. Mi auguro e sono convinto che si troveranno degli accordi e i prezzi si stabilizzeranno. Io la penso così”.

Il mondo bancario e finanziario che opera sul territorio intanto guarda con massima attenzione al percorso di integrazione europea intrapreso da San Marino: “Siamo convinti che l'Accordo di Associazione – dichiara Paolo Giannini, advisor per San Marino di CFE Finance Group – porterà innovazioni e novità importanti, sia al mercato bancario classico, sia alla finanza strutturata che rappresentiamo e vorremmo far partire in San Marino”.

Tema di grande interesse quello del convegno a cui guarda con attenzione anche il Governo, come ha affermato nell'intervento di saluto il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti.

