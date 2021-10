Eletto il nuovo vertice FPI-CDLS. Frulli: "La Pa spina dorsale del Paese. Subito il rinnovo del contratto"

Nel servizio l'intervista a Milena Frulli, Segretario uscente Fpi-Cdls

80 delegati, riuniti da questa mattina al Palace di Serravalle, per eleggere il Direttivo Fpi-Cdls che a sua volta eleggerà il Segretario di Federazione. Incarico a cui sembra avviata per la riconferma Milena Frulli: “Riteniamo che la Pubblica Amministrazione debba essere la spina dorsale del paese e come tale vada valorizzata con la formazione permanente dei dipendenti e con la valorizzazione delle professionalità che ci sono all'interno della Pa. Uno dei temi fondamentali è dunque il rinnovo del contratto visto che è scaduto dal 2010 per la parte economica e dal 2012 per la parte normativa. Occorre inoltre procedere con la stabilizzazione del personale precario anche per una questione di giustizia nei confronti dei dipendenti pubblici visto che è già stata fatta per i dipendenti dell'Iss”.









Formazione, contratto, precari ma anche la riorganizzazione della sanità nella relazione letta di fronte ai delegati. “La priorità non è quella di nuovo Ospedale, non sono i muri che fanno la differenza, ma le persone che ci stanno dentro” ha detto Milena Frulli che ha difeso il sistema universalistico, sollecitato un nuovo atto organizzativo esprimendo contrarietà a “manager, magari esterni – ha sottolineato - che pensano solo al risparmio, senza conoscere approfonditamente il nostro Paese”. Altro punto toccato nella relazione del segretario uscente il settore scolastico: “In questi anni – ha dichiarato - la professionalità degli insegnanti ha subito una ingiustificata delegittimazione alimentata da scelte politiche sbagliate. Un paese che non investe nell’istruzione e nella cultura – ha concluso Milena Frulli - è destinato alla decadenza civile e morale.”

Il congresso si è chiuso con le operazioni di voto. Questo, in ordine di preferenze, l’elenco degli eletti che andranno a formare il nuovo direttivo di Federazione:

Frulli Milena 59,

Cavalli Cesare 52,

Pelliccioni Isabella 46,

Pazzaglia Roberto 29,

Vagnini Natascia 29,

Meloni Lina 26,

Moroni Paola 25,

Gasperoni Alberto 23,

Bertuccini Gabriella 20,

Guidi Barbara 17,

Malpeli Claudia 17,

Mazza Angela 16,

Menicucci Eleonora 16,

Baciocchi Alex 15,

Donini Marco 15,

Moretti Roberto 14,

Gatti Daniele 13,

Bonini Cristina12,

Michelotti Gian Riccardo 12,

Stefanelli Claudio 11,

Tomassoni Mauro 10

