Elezioni, Usc lancia appello ai partiti: "Non dimenticate il valore delle Pmi sammarinesi"

Più di 1100 aziende che danno lavoro a 3500 dipendenti, ovvero quasi il 20% della forza lavoro del settore privato. Le piccole e medie imprese sammarinesi contribuiscono per oltre 100 milioni di euro di sole imposte indirette, ovvero quasi il 20% dell'intero bilancio dello Stato. “Oltre a ciò – ricorda l'Unione Sammarinese Commercio e Turismo – ci sono altri benefici che il settore porta a tutto il sistema, sia direttamente che indirettamente: i tanti milioni di monofase che restano in territorio, le commissioni bancarie sulle transazioni, il minore utilizzo della Cig e la fruibilità dei servizi interni ai residenti e a chi “vive” il territorio”. Questo il quadro generale sulle Pmi, che operano prevalentemente sul mercato interno: “Auspichiamo – continua Usc - che tutte le forze politiche della prossima legislatura prendano atto della rilevanza dei settori che sostengono il mercato interno, considerando le nostre proposte inviate a tutti i partiti politici nei primi giorni di aprile, con l’obiettivo – conclude – di sostenere e dare un’opportunità di crescita a tutte le imprese per il bene del Paese”.