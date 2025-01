SAN MARINO Emergenza casa: in arrivo un pdl per stimolare il mercato Il Pdl emergenza casa, che verrà presentato nel primo congresso dell'anno, propone norme ad hoc per abbassare i canoni

Un canone calmierato, con valutazioni in ambito fiscale, per contrastare il “caro affitti”. È una delle novità contenute nel progetto di legge “emergenza casa”: l'articolo prevede un sistema di incentivi e disincentivi rispetto alla norma esistente, per intervenire sull'incremento eccessivo dei prezzi senza penalizzare oltremodo i proprietari dell'immobile.

Rispetto alla normativa attuale, che prevede l'abbattimento del 40% del valore del canone di locazione ai fini della determinazione del reddito imponibile, quella prevista propone un abbattimento ulteriore in percentuale se il locatore affitta il suo appartamento al canone calmierato previsto dalla disposizione; diversamente tanto ci si discosterà, più l'agognato abbattimento verrà ridotto.

Il canone verrà stabilito tramite una formula tecnica correlata ai metri quadri dell'immobile: per darvi un'idea il canone mensile previsto, per un appartamento di 100 mq, è 722 euro; per un appartamento di 77 metri quadri, 582 euro.

Tra le altre misure previste dal Pdl: la revisione della legge sul mutuo prima casa, con un aumento del contributo dello Stato e la reintroduzione della garanzia pubblica per situazioni specifiche, il bonus ristrutturazioni, un aggiornamento della normativa sulle residenze atipiche, l'incremento dell'offerta delle abitazioni.

Per dare risposta incisiva a questo ultimo punto il Governo ha avviato un'analisi approfondita sul patrimonio immobiliare pubblico, che ha evidenziato l'esistenza di edifici liberi ed altri che necessitano di manutenzioni, per una durata che varia dai 3 mesi ai 2 anni.

