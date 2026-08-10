Emergenza idrica, al via i controlli rafforzati sui consumi

L'intervista a Marcello Forcellini, direttore generale AASS

Limiti agli utilizzi non essenziali dell’acqua potabile, divieto esplicito di attività come innaffiare i prati e riempire le piscine, controlli rafforzati per individuare i trasgressori. È entrato in vigore lo stato di emergenza idrica a San Marino, stabilito giovedì scorso con ordinanza dall’AASS. Un provvedimento che si è reso necessario per una concomitanza di fattori: non solo le alte temperature e l’assenza prolungata di precipitazioni, che hanno aumentato i consumi idrici negli ultimi mesi, ma anche le limitazioni imposte da Arpae Emilia-Romagna ai prelievi dal fiume Marecchia, da cui proviene circa la metà dell’acqua immessa in territorio.

Stop dunque agli sprechi e a tutti i consumi non indispensabili, tra i quali anche lavare le automobili al di fuori dalle stazioni di servizio con impianti automatici. E nei confronti dei trasgressori, arrivano sanzioni che, a seconda del numero di infrazioni, vanno dai 150 ai mille euro per i consumatori domestici e dai 500 ai duemila per i grandi consumatori. Con l’ordinanza, scattano dunque anche i controlli, che AASS ha deciso di implementare da quest’anno per verificare l’eventuale superamento delle soglie di consumo.

“Oltre i 30 metri cubi al mese ci sarà un’addizionale di 20 euro al metro cubo. Quest’anno per la prima volta è stato implementato un sistema per verificare che, se si superano questi limiti, ci sia questa addizionale. Questa attività verrà svolta sui grandi consumatori di acqua, ma chiaramente sarà anche sulla popolazione per un principio di equità e uguaglianza, affinché tutti noi possiamo fare la nostra parte”, dice Marcello Forcellini, direttore generale AASS.

La collaborazione della popolazione, afferma l’Azienda Servizi, è fondamentale per superare questa fase emergenziale e preservare una risorsa importante per l’intera comunità. “Già da questo weekend abbiamo riscontrato una riduzione sensibile dei consumi dell'acqua, quindi la popolazione ha risposto positivamente e tutti quanti abbiamo stiamo lavorando in questo senso. È chiaro che se le situazioni non miglioreranno bisognerà attuare degli accorgimenti di conseguenza, però ad oggi l’ordinanza già ci dà un supporto e, se viene rispettata con l’aiuto di tutti, per oggi è già sufficiente”, afferma Forcellini.

Sullo sfondo, progetti in corso per rafforzare la risposta del Paese alle situazioni di siccità: come l’ampliamento del bacino idrico del lago Torello, che quadruplicherà la riserva prelevabile dall’invaso da 60mila metri cubi a 230mila.

Nel servizio l'intervista a Marcello Forcellini, direttore generale AASS







