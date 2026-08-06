ACQUA Emergenza idrica, Forcellini (AASS): "Ordinanza preventiva, non ci sono carenze nei bacini" Il direttore generale dell'Azienda Servizi parla del provvedimento che dal 10 agosto vieterà gli utilizzi superflui della risorsa

"Questa ordinanza stabilisce prima di tutto dei principi che devono essere volti al risparmio dell'utilizzo dell'acqua: non innaffiare i giardini, non lavare le automobili, evitare insomma tutti quei comportamenti volti allo spreco di questa risorsa. A causa delle temperature molto elevate e conseguentemente di un utilizzo maggiore della risorsa idrica e delle limitazioni che la Regione Emilia-Romagna ha imposto per i prelievi dalle fonti idriche territoriali, chiediamo di prestare massima attenzione". Così il direttore generale dell'AASS, Marcello Forcellini, in merito all'ordinanza che ha stabilito l'emergenza idrica a San Marino a partire dal 10 agosto vietando di innaffiare giardini e orti, lavare piazzali e strade private, riempire piscine e lavare veicoli al di fuori delle stazioni di servizio con impianti automatici.

Il dirigente dell'Azienda Servizi, in ogni caso, intende rassicurare la popolazione: "L'acqua è presente e l'abbiamo. È un'ordinanza preventiva, per cui è propedeutica a evitare situazioni di particolare gravità se le temperature continueranno a essere così elevate e particolarmente i consumi resteranno elevati. In questo momento non si registrano carenze a livello dei bacini idrici".

Nel video l'intervista a Marcello Forcellini, direttore generale AASS

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