Emergenze affitti a San Marino La questione abitativa non è più una semplice variabile macroeconomica, ma si attesta come pilastro fondamentale per la tenuta sociale e demografica della Repubblica di San Marino

L'angoscia di non farcela. La paura di perdere il luogo che si chiama casa, il posto in cui vedere crescere i propri figli. È il volto più duro dell'emergenza affitti. È quello che sta vivendo Mor Dewang. Da 25 anni vive a San Marino, dove risiede stabilmente. Per molti anni ha lavorato come saldatore, ma oggi è alla ricerca di un impiego compatibile con i problemi agli occhi che non gli permettono più di svolgere il suo mestiere.

In un appartamento in città vive insieme alla moglie e ai loro tre figli. Ogni giorno, però, è accompagnato dallo stesso pensiero: riuscire a garantire un tetto alla sua famiglia. Il timore di non poter offrire ai propri figli la sicurezza di una casa è diventato un peso costante, un'incertezza che rende ancora più difficile affrontare il futuro.

Trovare un appartamento per far nascere una famiglia è ormai un lusso. I numeri fotografano una vera e propria paralisi: cento domande in attesa a fronte di una sola, singola abitazione disponibile. Un imbuto che stringe le famiglie nella morsa del caro vita.

Secondo il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati la questione rimane aperta. Le priorità sono chiare: aumentare gli alloggi disponibili, calibrare i canoni sul reddito reale delle famiglie e garantire il diritto alla casa a chi ne ha effettivo bisogno, senza introdurre nuove barriere d'accesso. Per il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, sarà necessario prima valutare l'impatto dei nuovi progetti di co-housing e studentati previsti dal piano territoriale. Sugli affitti calmierati sarà necessario fare di più, ma la priorità resta contrastare il caro vita a trecentosessanta gradi.

Non è solo una questione di mattoni quindi, ma di dignità. Dagli anziani soli alle giovani coppie, la casa è il collante della comunità. Per la USL serve un patto sociale rapido e senza barriere ideologiche. Per evitare che la Repubblica, senza case e senza culle, si trovi a disegnare un futuro vuoto.

Nel video le interviste a Francesca Busignani, presidente Usl e S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino-Montefeltro



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