Emirati Arabi: Segretario Righi, "abbiamo aperto strade in questa regione del mondo"

Molte strade sono state aperte, ora tocca alle Camere di Commercio e ai tessuti economici sammarinesi proseguire. Il Segretario all'Industria Fabio Righi ha concluso, ad Abu Dhabi, gli incontri istituzionali che in questi giorni lo hanno visto impegnato negli Emirati Arabi insieme alla delegazione dell'Agenzia per lo sviluppo economico sammarinese. In mattinata la riunione alla Camera di Commercio della capitale emiratina, per un primo confronto conoscitivo. Sono stati molti anche i contatti con i Ministri di altri Paesi della regione, Medio Oriente e Africa, oltre che con rappresentati delle banche centrali, inclusa quella emiratina, a margine dell'Annual Investment Meeting che si è svolto martedì all'interno di Expo.

E alla viglia della chiusura di Expo 2020 Dubai, bilancio più che positivo anche su questa esposizione universale.



La corrispondente Elisabetta Norzi

