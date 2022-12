Energia: Consiglio UE approva price cap a 60 dollari per greggio russo

Nessuna certezza, per l'inverno. Effetto del terremoto geopolitico causato dalla guerra, e del progressivo sganciamento dell'Europa dal legame energetico economicamente più vantaggioso, quello con la Russia. Esposti imprese e cittadini. Quelli italiani hanno visto crescere la bolletta di novembre, dopo la frenata del mese precedente. Più in generale - negli ultimi 12 mesi - una famiglia tipo ha speso per il gas un 63,7% in più rispetto all'anno precedente. Una sorta di ottovolante i prezzi degli idrocarburi. La borsa di Amsterdam ha comunque chiuso ieri con un costo del gas in ribasso, a 135 euro al megawattora. Ad incidere le temperature relativamente miti, un aumento dei flussi di GNL – ottimo affare, specie per gli Stati Uniti -; non ultimo l'auspicio di un prossimo accordo europeo sul price cap. Sfida complessa; al netto poi dell'eventuale reazione del Cremlino, che potrebbe definitivamente chiudere i rubinetti. Le diplomazie del Vecchio Continente sono al lavoro, in vista del Consiglio Affari Energia straordinario.

Ma la strada per un accordo – qualunque sia - sembra lontana; il Ministro italiano Pichetto è stato chiaro nel dire che si potrebbe anche non arrivare ad una soluzione. Intesa invece raggiunta – piuttosto a sorpresa -, sul tetto al prezzo del petrolio, concordato con i Paesi del G7 e l'Australia. Trattative complicate dalla rigida postura della Polonia; si è trovata infine una sintesi sulla quota di 60 dollari al barile. Oggi l'ufficializzazione da parte del Consiglio UE. Entrerà in vigore lunedì; insieme all'embargo delle importazioni via mare, che stando alle stime della Commissione bloccherà circa il 94% del greggio russo destinato all'Europa. Secondo alcuni analisti tutto ciò danneggerà lentamente Mosca, senza però creare shock ai mercati. La Russia “non accetterà” il price cap, ha tuonato il portavoce del Cremlino; che è rimasto vago, tuttavia, sulle possibili conseguenze.