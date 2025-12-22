Energia: da gennaio via alla possibilità di una “tariffa oraria” per le imprese a ciclo a continuo Novità presentata a Palazzo Mercuri. L'obiettivo è garantire una maggiore competitività alle aziende, con tangibili benefici in bolletta

“È stato un 2025 in cui si è lavorato tanto – sottolinea il Segretario di Stato Alessandro Bevitori -; AASS in particolare è riuscita a fare veramente un lavoro egregio. Si è lavorato alacremente su tanti dossier; in particolare quelli che riguardano l'autonomia energetica, ma soprattutto in questo caso quello che riguarda la competitività del nostro sistema economico. La tariffa oraria va certamente in questa direzione”.

Da tempo le realtà produttive attendevano una simile mossa. La sinergia fra Segreteria Lavoro, AASS ed Autorità per la Regolazione dei Servizi e l'Energia, ha portato infine ad un tratto di penna su una precedente “rigidità”. Già da gennaio sarà possibile optare per una tariffa elettrica per così dire “su misura”. “Rispetto ad oggi, dove le tariffe sono calcolate su un valore medio dei prezzi che si formano sul mercato – rimarca Raoul Chiaruzzi (Direttore AASS) -, le imprese pagheranno il costo dell'energia orario che si forma proprio sullo stesso mercato”. Possibilità riservata in particolare alle imprese che lavorano a ciclo continuo; in grado dunque di pianificare la produzione nelle ore a più basso costo, come quelle notturne o nei fine settimana. Le nostre aziende necessitano di strumenti per competere ad armi pari, ha sottolineato il Segretario Bevitori; rivendicando peraltro passi avanti in una pluralità di altri ambiti: dalla mobilità alla raccolta rifiuti, e non solo.

“Con la sfida dell'autonomia energetica – ricorda Andrea Mina (referente tecnico Segreteria Lavoro) - noi dobbiamo trasformare anche questa infrastruttura in un qualcosa che riceve energia in maniera diffusa da piccoli impianti o anche grandi impianti fotovoltaici”.

“La tariffa oraria – ha fatto sapere dal canto suo il Segretario Generale ANIS Vagnini – era un tassello mancante fondamentale per la nostra competitività”. Si è sottolineato infatti come con l'attuale misura si allinei il Paese alle migliori pratiche internazionali; offrendo una risposta concreta a chi fa impresa.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori, Raoul Chiaruzzi (Direttore AASS), e Andrea Mina (referente tecnico Segreteria Lavoro)

