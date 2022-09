Energia: è boom per le rinnovabili, +400% di richieste di fotovoltaico a San Marino

È un vero e proprio boom quello delle rinnovabili in Repubblica. Sempre più cittadini chiedono, infatti, un impianto fotovoltaico. L'Aer, Associazione aziende energie rinnovabili, parla di un mercato in piena espansione. L'incremento delle richieste si aggira su un +400% dalla primavera del 2022 a oggi, come spiega il presidente Luciano Zanotti. Alla base c'è lo sviluppo di una maggiore cultura delle rinnovabili e uno scenario caratterizzato da rincari soprattutto per il gas. Da qui la voglia di indipendenza. Tante le opportunità offerte dall'energia pulita, dalla corrente elettrica per la casa fino alla produzione di acqua calda con le pompe di calore. E cresce, in parallelo, la richiesta di impianti a distanza, cioè quelli utilizzabili anche da chi non può installare pannelli sul proprio tetto.

Nel servizio, l'intervista a Luciano Zanotti (presidente Associazione aziende energie rinnovabili)

