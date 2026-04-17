Energia e gas, tornano le tariffe fisse dopo lo stop di fine marzo

Dopo la sospensione decisa a marzo per l’instabilità dei mercati energetici, tornano disponibili le tariffe fisse opzionali per energia elettrica e gas naturale. Il Consiglio dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia ha infatti approvato, nella seduta n. 4/2026, le delibere che definiscono le nuove condizioni, su proposta dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.).

Le offerte, che saranno pubblicate sul sito dell’azienda, potranno essere sottoscritte dagli utenti fino al 30 aprile ed entreranno in vigore dal 1° maggio, con una durata di 12 mesi.

Dopo la metà di marzo, l'A.A.S.S. aveva sospeso la finestra di adesione proprio a causa della forte volatilità dei prezzi internazionali dell’energia.

Ora, pur in un contesto che continua a risentire dei rincari della materia prima e dei fattori di rischio, le nuove tariffe a prezzo fisso tornano ad ampliare le possibilità di scelta per utenti e imprese.







