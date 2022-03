Energia, Lonfernini: “Non possiamo escludere altri rincari, ma guarderemo a interessi dei cittadini e a bilancio Aass” Ma fa ben sperare l'ultimo accordo chiuso da San Marino sul gas. Crisi energetica al centro della conferenza stampa del Congresso

"Siamo riusciti a garantirci una fornitura di lungo periodo con un prezzo decisamente adeguato rispetto all'andamento di un mercato impazzito": così il segretario di Stato con delega ai Rapporti con Aass, Teodoro Lonfernini, commenta l'accordo siglato con Enel per il gas appena due giorni prima che scoppiasse la guerra: 50 euro al Mwh per 6 anni.

Ma con un conflitto dagli esiti imprevedibili, e i relativi effetti sul mercato, non si possono escludere ulteriori aumenti delle tariffe. In Italia si fa, poi, strada il timore di un razionamento futuro dei consumi: tra le ipotesi, quella di non ricevere più gas russo. È presto per dire se questo avrà effetti anche su San Marino.

Nel servizio, l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Rapporti con Aass)

