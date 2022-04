SAN MARINO Energia: mappati immobili e terreni idonei al fotovoltaico

Energia: mappati immobili e terreni idonei al fotovoltaico.

Una mappatura di tutte le aree disponibili sul territorio, pubbliche e private, adatte all'installazione di impianti fotovoltaici che garantiscano una maggiore autonomia nella creazione di risorse. Questa, spiega il settimanale Fixing, la strategia infrastrutturale della Segreteria di Stato al Lavoro, che ha la delega all'Aass, e la stessa Azienda dei Servizi. L'obiettivo, dunque, è quello di aumentare la produzione di energia elettrica sul territorio, aprendosi alle rinnovabili. Dalla mappatura, che comprende immobili pubblici e privati, non sono esclusi “terreni inutilizzati o su cui si possa integrale agricoltura e produzione di elettricità”, ha sottolineato il segretario Lonfernini in conferenza stampa. Dall'altra parte Aass ha chiuso il 53 percento del fabbisogno di energia elettrica del paese per il 2023 a un prezzo medio di 158 euro MKW/h.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: