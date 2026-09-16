Energia, nuova proroga per le misure a sostegno delle imprese energivore sammarinesi

Il Congresso di Stato ha disposto una nuova proroga delle misure straordinarie finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale a favore delle imprese energivore della Repubblica di San Marino. L’intervento è stato formalizzato con il Decreto Delegato 14 settembre 2026 n.137, che estende i benefici ai consumi relativi al periodo di competenza 1° luglio – 30 settembre 2026.

L'esecutivo conferma così la linea di sostegno avviata nel 2025 per attenuare l’impatto della spesa energetica sulle aziende sammarinesi caratterizzate da elevati consumi e maggiormente esposte alla concorrenza delle imprese degli altri Paesi.

Ribadite la riduzione del costo della materia prima elettrica pari a 0,015 €/kWh per gli utenti con tariffa “usi diversi” del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso del 2024 consumi superiori a 1 GWh. In secondo luogo c'è anche una riduzione del costo della materia prima del gas naturale pari a 0,1 €/Sm³ per gli utenti del servizio di gas naturale tecnologico primario.

Il presidente degli Industriali, Emanuele Rossini, aveva già evidenziato in occasione delle precedenti proroghe come questo tipo di intervento non rappresenti tanto un vantaggio aggiuntivo per le imprese sammarinesi, quanto uno strumento per ridurre lo svantaggio competitivo nei confronti delle aziende italiane. Aaugurandosi per il futuro interventi più strutturali: “Le tariffe andrebbero riviste in maniera diversa”, aveva detto.







