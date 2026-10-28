AUTONOMIA ENERGETICA Energia, verso il traguardo il parco fotovoltaico di San Marino a Visano 13 ettari di terreno, oltre 14.800 moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di 9,2 Megawatt. Il cantiere si avvia alla conclusione: questa mattina la visita al cantiere delle autorità sammarinesi

13 ettari di terreno, oltre 14.800 moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di 9,2 Megawatt. Sono i numeri del parco agrivoltaico che la Repubblica di San Marino, tramite AASS, sta realizzando a Visano, comune di 2mila anime in provincia di Brescia. A circa 4 mesi dall’inizio dei lavori, il cantiere si avvia alla conclusione entro la fine dell’anno e l'avvio della produzione è previsto nei primi mesi del 2027. Le autorità sammarinesi lo hanno constatato con i propri occhi nella visita di questa mattina.

La delegazione ha compreso il Segretario di Stato per il Lavoro e la Transizione Ecologica Alessandro Bevitori, il Direttore del Dipartimento Lavoro Raoul Chiaruzzi, il Direttore Generale di AASS Marcello Forcellini, il Presidente di AASS Holding Remo Giancecchi, l'amministratore unico di Atlas Solar 12 Lorenzo Amadori e i vertici dell'impresa affidataria, Protesa Spa. A fare gli onori di casa i vertici del comune di Visano, guidati dal sindaco Paolo Panizza.

Un impianto ed un investimento importante che, a pieno regime, garantirà circa il 7% del fabbisogno di energia elettrica della Repubblica.

Molto soddisfatto il Segretario Bevitori: “Siamo davvero molto contenti di essere qua nel cantiere di Visano dove si concretizza il primo investimento fuori territorio in ambito energetico della Repubblica di San Marino. Per noi questo impianto rappresenta un banco di prova per tutto il percorso di autosufficienza energetica su cui stiamo lavorando da inizio legislatura”.

Un passo avanti importante verso l’autonomia energetica del Titano, a cui governo e AASS continuano a lavorare.

“Il nostro percorso prevede da programma investimenti sia in territorio e sia fuori territorio. Su quelli in territorio stiamo andando avanti sull'efficientamento degli edifici pubblici. Sono sono partiti altri lavori su edifici dello Stato e dall'altra parte abbiamo la necessità di andare avanti anche su investimenti fuori territorio. Chiaramente questo per motivi di spazio e di territorio. Devo dire che questa comunque è una chiave vincente perché l'energia non ha confini e soprattutto si possono creare anche dei legami, delle sinergie, come è stato qui nel comune di Visano con il sindaco Paolo Panizza. Ci tengo davvero a ringraziarlo perché abbiamo avuto non solamente disponibilità, ma abbiamo anche avuto un rapporto di amicizia sincera che potrà portare anche altre collaborazioni”.

La fine delle opere di cantiere è imminente. Emanuele Vassallo, Direttore Generale di Protesa, società del Gruppo Sacmi con sede a Imola, circa 1,5 miliardi di fatturato e quasi 5.000 dipendenti, assicura: “Prosegue tutto secondo quanto pianificato. La fine lavori è prevista nell'arco di un mese circa e poi saranno tutte un'attività di commissioning che verrà effettuata per concludere tutte le attività entro l'anno corrente, quindi rispettando quello che era il timing iniziale”.

Per iniziare la produzione occorrerà attendere i collegamenti di Enel tra l’impianto e la vicinissima stazione elettrica di alto voltaggio. Breve distanza che è stata uno degli elementi qualificanti del progetto.

Compiaciuto anche il Presidente di AASS Holding Remo Giancecchi: “Siamo molto soddisfatti di come stanno proseguendo i lavori. Il cantiere è pulito. Sono andati avanti i lavori come era cronoprogramma. Salvo piccoli problemi che ci sono in tutti i cantieri e che sono stati risolti, i lavori sono proseguiti come da programma”.

Il Direttore Generale di AASS Marcello Forcellini ha spiegato l'integrazione tra progetti interni ed esterni: “La strategia che l’Azienda sta portando avanti su indicazione del governo è proprio quella di affiancare gli investimenti fuori territorio anche quelli interni alla Repubblica di San Marino, affinché la diversificazione delle fonti possa determinare una maggiore sicurezza di autonomia energetica per il paese”. Forcellini ha precisato che entro due mesi sarà ultimato un impianto da 100 kW sul macello pubblico, a cui si aggiungeranno l'impianto sullo stabile acqua e gas in via Ovella e altri due moduli da 100 kW ciascuno sui serbatoi idrici aziendali.

Il Sindaco di Visano Paolo Panizza ha salutato con favore la sinergia: “È un vero privilegio avere qui il segretario di Stato Alessandro Bevitori, abbiamo condiviso una visione comune. La transizione energetica sul nostro territorio non ha un perimetro. Questa importante collaborazione porta anche una risposta decisa sul piano energetico perché potremmo fare delle opere di compensazione importanti sul nostro territorio che vanno proprio nella direzione del risparmio energetico. Quindi diciamo che è un progetto win-win dove di fatto entrambe le amministrazioni vincono”. Infatti il progetto prevede la piantumazione di alberi lungo tutto il perimetro dell’impianto, pari a 1,7 chilometri.

Un progetto che guarda dunque oltre la sola produzione di energia, con ricadute positive anche sul territorio che lo ospita. Per San Marino, quello di Visano rappresenta il primo tassello concreto di una strategia più ampia, che punta a ridurre la dipendenza energetica dall’estero e a rendere il Titano sempre più protagonista della propria transizione ecologica.

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