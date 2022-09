Energia, verso nuovi rincari? Autorità: "Sull'elettricità Incontri tecnici in corso, vedremo se e come intervenire" "Cercheremo anche il confronto con le istituzioni", aggiunge il presidente Affronte che, nel frattempo, giudica positivamente il piano del Governo sul gas

Il piano di emergenza per il gas adottato dal Governo convince l'Autorità Energia. Giudizio positivo dal presidente Marco Affronte al documento che ha, come obiettivo principale, la stipula di un protocollo d'intesa con l'Italia per garantire le forniture alla Repubblica, anche in situazioni difficili. L'ipotesi razionamenti è prevista solo in casi estremi, ma con la rassicurazione delle istituzioni che saranno tutelati i clienti “protetti”, come utenti domestici e ospedali. "Mi hanno descritto il piano - dice Affronte - e mi sembra buono". Regole necessarie, prosegue, "se dovesse esserci un taglio del gas o lo stop, purtroppo, a certe linee di produzione" per rendere disponibile la materia prima in caso di carenza.

Oltre all'emergenza, c'è il discorso rincari. E' un periodo di incontri tecnici, spiega Affronte, per capire il da farsi. Dal primo gennaio, ricorda, ci sarà un aumento del 30% delle tariffe del gas. "Ora stiamo lavorando sull'energia elettrica - afferma il Presidente dell'Autorità - e vedremo se e come intervenire. Cercheremo anche il confronto con le istituzioni, perché sono scelte anche politiche".

Proprio ieri l'Ansa ha riportato le dichiarazioni del segretario di Stato Teodoro Lonfernini che ha parlato di bollette aumentate del 50% in un anno, aggiungendo però che “siamo ben lontani dal +300% registrato altrove”. Lonfernini si è detto comunque molto preoccupato per il futuro.



