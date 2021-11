Energie rinnovabili: a Serravalle una serata dedicata al fotovoltaico e alla sostenibilità

L'obiettivo è diventare autonomi e non dover più comprare l'energia dall'estero. Il modo per riuscirci è allargare la platea di pannelli fotovoltaici. Di questo si è parlato ieri sera, e in generale delle opportunità, risultati e prospettive della produzione di energia da fonte rinnovabile.

"San Marino si è già dotata di una legislazione all'avanguardia - ha spiegato il Segretario all'Ambiente Canti -. Le prospettive sono quelle di diventare autonomi dal punto di vista energetico, e su questo ci stiamo impegnando molto, anche alla luce della recente partecipazione alla Cop 26".









Temi di interesse mondiale dunque, che si inseriscono in prospettive di tale portata. “Dobbiamo entrare a far parte di progetti ampi, internazionali, per fare davvero la differenza – ha detto il Segretario all'Industria Righi –. Per farlo dobbiamo investire sulle infrastrutture utili per questo obiettivo”. Concetto ribadito da Lonfernini, Segretario per il Lavoro: “Necessario un ammodernamento strutturale deciso per l'approvvigionamento di energia”.

San Marino segue l'Agenda 2030, per cui l'energia rinnovabile diventa un passo fondamentale per raggiungere i risultati sperati. Da qui l'idea di fare un ciclo di incontri, in cui si inserisce quello di ieri sera, per parlare con la cittadinanza e le aziende di sostenibilità e riduzione degli sprechi. Oltre che di opportunità. Così gli enti del settore che operano sul territorio hanno spiegato la parte più tecnica, come lo scambio sul posto – ovvero il regolamento che permette di immettere in rete l'energia prodotta e non consumata maturando un credito energetico – e la detrazione fiscale del 70% sul costo totale dell'impianto.