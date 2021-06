Ente Cassa: approvato il bilancio 2020. Obiettivo principale: potenziamento Banca di San Marino

Ente Cassa: approvato il bilancio 2020. Obiettivo principale: potenziamento Banca di San Marino.

L'Ente Cassa di Faetano approva il bilancio 2020 e punta al potenziamento di Banca di San Marino come obiettivo principale. In mattinata l'Assemblea dei soci. Dal Consiglio di amministrazione soddisfazione per i risultati raggiunti sul fronte della riduzione dei costi del personale e di riorganizzazione delle attività, inclusa la razionalizzazione delle filiali, insieme all'apprezzamento per l'erogazione di credito e l'allungamento dei prestiti a imprese e famiglie nel lockdown.

Focus poi sul Piano industriale 2021/2023 che presenta, è stato spiegato, elementi di positività necessitando, allo stesso tempo, di attenzione e impegno sugli obiettivi. Il presidente di Ente Cassa, Giuseppe Guidi, esorta gli amministratori pubblici a impegnarsi per aprirsi al mercato italiano ed europeo. Entrano nel cda Teodoro Moretti e Roberta Mularoni. E in parallelo ci si prepara al centenario della Cassa Rurale di Faetano, con una serie di eventi il prossimo autunno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: