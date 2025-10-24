BANCHE Ente Cassa di Faetano e BSM: "La decisione di Banca centrale non incide in alcun modo sull’operatività di Banca di San Marino" L'Ente e l'istituto di credito intervengono dopo il no di Via del Voltone alla cessione del pacchetto di maggioranza di BSM: "Il rafforzamento della banca prosegue"

La decisione "non incide in alcun modo sull’operatività di Banca di San Marino, che prosegue la sua attività in piena serenità e solidità". Così l'Ente Cassa di Faetano, proprietaria di BSM, commenta il no di Banca centrale alla cessione del pacchetto di maggioranza di BSM al gruppo bulgaro Starcom Holding.

"Ente Cassa di Faetano - riporta una nota - continuerà ad agire in sintonia con le Autorità competenti per l’ulteriore rafforzamento e il costante sviluppo di Banca di San Marino con la dovuta attenzione e professionalità nei confronti dei risparmiatori, delle famiglie e delle imprese, in una ottica di mercato europeo. In proposito l’Ente avvierà tutte le necessarie verifiche e le eventuali iniziative da intraprendere a tutela sua e della Banca".

A stretto giro è arrivata anche la presa di posizione di Banca di San Marino, che innanzitutto sottolinea come "il processo di cessione di cui ora sono noti gli esiti è stato realizzato dal Socio di riferimento della Banca in piena autonomia e indipendenza".

"Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Management e tutti i Dipendenti di BSM - scrive la banca . sono costantemente impegnati nella crescita e nel processo di rafforzamento della Banca. Il diniego all’acquisizione delle quote pertanto non ha alcun riflesso sulla liquidità e sugli indici patrimoniali della Banca, che permangono stabilmente al di sopra dei requisiti Normativi. Così come sono false tutte le notizie che insinuano provvedimenti nei riguardi della Banca, come già comunicato dalla competente Autorità di Vigilanza".

