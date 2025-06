Ente Cassa Faetano: approfondimenti in corso dopo il mancato quorum nell'elezione di un membro del CdA

Ieri l'attesa Assemblea dei Soci dell'Ente Cassa di Faetano; con sullo sfondo l'operazione di cessione della maggioranza di Banca di San Marino ad un investitore esterno: al vaglio di Banca Centrale, cui spetta l'autorizzazione. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali. Nel voto per la Presidenza Sergio Barducci aveva ottenuto 140 preferenze, prevalendo su Alessandra Mularoni. Nella successiva elezione del Consiglio di Amministrazione, tuttavia, il potenziale quarto membro del nuovo organismo non ha raggiunto il quorum di voti; impedendo dunque la costituzione del CdA nella sua interezza. Fonti dell'Ente Cassa, nell'immediato, avevano sottolineato come alla luce di ciò si rendessero necessari approfondimenti. Non è escluso si debba ripetere l'intera procedura. In questo momento si sarebbe in regime di prorogatio del CDA uscente; che potrebbe incontrarsi a breve.