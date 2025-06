Ente Cassa Faetano: attesa la convocazione di una nuova assemblea

Dopo il mancato quorum, lo scorso 31 maggio, per l'elezione del quarto membro del Cda, proseguono in proroga gli incarichi precedenti dell'Ente Cassa di Faetano, con Marco Beccari alla presidenza. A breve attesa una nuova convocazione dell'Assemblea dei soci. Chiesto intanto un parere legale, che dovrebbe dirimere la questione.

Due gli scenari: l'assemblea dovrà votare solo per il quarto membro del cda, oppure dovrà essere ripetuta l'intera procedura, compresa l'elezione del Presidente e degli altri tre membri del Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo proseguono le valutazioni di Banca Centrale, dopo l'istanza depositata nell'ultima settimana di maggio, per la cessione della maggioranza di Banca di San Marino, a “San Marino Group Spa”, il gruppo presieduto dall'investitore bulgaro Christov Assen, con il quale è stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita. Bcsm si è presa 90 giorni, come termine per esprimere un parere, che dunque dovrebbe arrivare – verosimilmente – entro settembre.

Come noto nell'Ente Cassa persistono tuttavia anche visioni differenti sull'operazione e Alessandra Mularoni, che guida il gruppo degli scettici e dei contrari, afferma di aver raccolto 120 firme per fare in modo che l'assemblea abbia l'ultima parola, con una nuova votazione, dopo l'eventuale parere positivo di Banca Centrale.