FUTURO DI BSM Ente Cassa: investitori chiedono una quota maggiore di Banca di San Marino, dibattito aperto In mattinata il confronto nell'Assemblea delle Ente che detiene, ad oggi, il 91,4 per cento del capitale sociale di Bsm

Il dibattito all'interno dell'Ente Cassa torna ad arricchirsi di nuovi dettagli. Al centro sempre l'ipotesi cessione di una partecipazione minoritaria di Banca di San Marino a un investitore esterno. La novità è che il finanziatore ha chiesto la possibilità di acquistare una quota maggiore. I soci dell'Ente ne hanno parlato nella mattinata di sabato 19 ottobre in Assemblea: l'organizzazione detiene il 91,4 per cento del capitale sociale della banca.

"Abbiamo fatto le nostre considerazioni e delle proposte - spiega il presidente dell'Ente, Marco Beccari - perché ci siamo trovati davanti alla richiesta, da parte di tutti gli investitori, di arrivare gradualmente ad avere una presenza maggiore nel patrimonio della banca. Oggi non si può fare, perché c'è un articolo di legge che lo vieta: l'Ente deve mantenere il 51%; un domani può darsi che sarà possibile farlo. La possibilità è stata valutata. Così come è stata valutata l'ipotesi di cedere in parte o in toto l'immobile 'Palazzo Portoghesi', cioè il palazzo dell'Ente Cassa, alla Banca di San Marino".



"Tutti i possibili accordi verranno riportati in Assemblea - prosegue - e studiati nel dettaglio. L'importante è avere le garanzie, per i dipendenti e per la continuità dell'istituto, guardando alle caratteristiche della banca: radicata nel territorio ma, allo stesso tempo, aperta all'esterno e al futuro. Non è facile trovare l'interlocutore giusto e speriamo di arrivare ad una conclusione".

Massimo riserbo, ancora, su identità e provenienza dell'investitore. "Abbiamo sottoscritto un patto di riservatezza - afferma Beccari - però, quando arriveremo a una conclusione, lo renderemo noto".

Nel servizio l'intervista a Marco Beccari, presidente Ente Cassa di Faetano

