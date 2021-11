Enzo Merlini nuovo segretario generale Csdl: focus su riforme, debito e rinnovo contratti Tra gli auspici, il rilancio del dialogo con la Cdls per tornare all'unità di prima

Con il 92% delle preferenze, Enzo Merlini assume la guida della Csdl. L'annuncio durante il 20esimo Congresso del sindacato a Serravalle. Sono soprattutto i giovani iscritti a chiedere di "ridare dignità al lavoro". Per le donne, che in certi casi sono oggetto di molestie e discriminazioni e si trovano ancora oggi a dover scegliere tra occupazione e famiglia, per i lavoratori più anziani che faticano a trovare un lavoro dopo essere stati licenziati e per i ragazzi che vorrebbero avere condizioni di vita dignitose.

Approvata all'unanimità la risoluzione conclusiva con alcuni dei punti più caldi sul fronte economico per la Csdl, come l'equità fiscale, le riforme e la questione del debito pubblico. Dai rappresentanti della Federazione costruzioni e servizi la denuncia di abusi, in merito a buste paga non corrispondenti alle ore lavorate e alle mancate maggiorazioni per i festivi. Nessuna verifica, rimarcano, dagli organi ispettivi.

Commozione e un lungo applauso per Giuliano Tamagnini, segretario uscente, al quale è stata anche consegnata, in modo simbolico, la tessera da pensionato della relativa Federazione. Applausi anche per Alfredo Zonzini, segretario uscente della FUCS.

Nel servizio, l'intervista a Enzo Merlini, nuovo segretario generale Csdl

