Espansione Fluiteco, Righi: “Territorio fatto di imprese forti dentro e forti fuori” Scelta l’area Ex Fontevivo, unendo alla necessità di allargarsi anche l’impegno per il recupero di una zona ormai in abbandono

L'inaugurazione della nuova sede della Fluiteco di Chiesanuova diviene occasione per scattare la fotografia di un sistema produttivo che guarda avanti e si allarga. Azienda sammarinese per la fabbricazione di macchinari di depurazione, trattamento acque reflue e trasformazione rifiuti, 57 dipendenti tra interni e indiretti, vanta export con 142 Paesi. Festeggia 10 anni di attività e l'espansione: raddoppia la superficie e annuncia progetti per insediare un laboratorio di ricerca e sviluppo. Dimensione aziendale che è stata fornita dai soci - Irish De Biagi e Roberto Gatto – davanti a dipendenti, partner e istituzioni. Proprio il Segretario Fabio Righi parte dalla Fluiteco per dipingere un sistema “fatto di realtà incredibili – ha detto – che investono nel territorio, forti dentro e forti fuori, scommettendo nella internazionalizzazione; che fanno impresa, nonostante le difficoltà”.

“Ho conosciuto la Fluiteco nel tour fatto della Segreteria nelle varie imprese; rappresenta una eccellenza per la Repubblica di San Marino. Non è solo un'impresa che si espande, un'impresa che ha aggredito oltre 140 Paesi nel mondo - aggiunge Righi - è una impresa che porta il nome di San Marino con grande professionalità ed eccellenza sul pianeta e questo credo sia la politica che dobbiamo perseguire. Lo abbiamo fatto negli anni e questo è un esempio concreto di quello che si può fare nella Repubblica di San Marino. Spero venga preso ad esempio da tanti altri, che stanno facendo la stessa cosa con grande soddisfazione e gratificazione”.

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi

