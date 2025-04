AEROPORTO RIMINI E SAN MARINO Estate amara per il 'Fellini': saltano i voli da Monaco e Malta Universal Air annulla le rotte previste, ma promette il rilancio per il 2026. Intanto si lavora con EasyJet per nuove destinazioni.

Estate amara per il 'Fellini': saltano i voli da Monaco e Malta.

Sfuma per l’estate 2025 il ritorno del volo di linea tra Rimini e la Germania. Universal Air ha comunicato la cancellazione dei collegamenti settimanali da Monaco di Baviera e Malta, inizialmente previsti dal 30 maggio al 31 ottobre. Secondo Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, la compagnia ha motivato la decisione con la mancata consegna di nuovi aeromobili. Tuttavia, tra le cause potrebbe pesare anche la scarsa prevendita di biglietti.

I due voli, operati con aerei da 78 posti, avrebbero portato circa 5.000 passeggeri, ma i numeri attesi erano contenuti. Nonostante la delusione per l’assenza di un collegamento diretto dalla Germania, l’aeroporto di Rimini e San Marino ‘Fellini’ manterrà voli charter con il tour operator Mundo Reisen (attivi fino al 21 maggio) e voli in occasione di fiere, come Rimini Wellness, con partenze da Monaco operate da Luxwing.

L’obiettivo ora è rilanciare: Universal Air ha manifestato l’intenzione di tornare nel 2026, aumentando le frequenze da Monaco a 2-3 voli a settimana. Intanto, Airiminum dialoga con altre compagnie, tra cui EasyJet, che debutterà presto a Rimini e potrebbe aggiungere una rotta da Berlino già dal prossimo anno.

