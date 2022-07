Euro crolla, è quasi al pari col dollaro

Al tasso di cambio oggi la moneta unica è quasi al pari del dollaro: 1 euro vale 1,02 dollari, mentre le borse europee continuano a scendere a causa del timore della recessione. Il Sole 24 Ore, riporta che "non succedeva da 20 anni e che i listini azionari perdono quasi il 3% in Europa". In aggiunta "cade anche il petrolio: il Wti perde il 9% e scende sotto i 100 dollari al barile". Goldman Sachs, in seguito a una loro ricerca, ha dichiarato che il rischio di recessione in Usa è del 30%, mentre in Europa del 40% e del 45% nel Regno Unito.