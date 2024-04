Europee: la Ces propone un manifesto ai candidati per una Unione più inclusiva e solidale Giulio Romani stuzzica i colleghi dei sindacati italiani: "Quando siamo in Europa, l'Italia è una"

Nelle celebrazioni dei 30 anni di vita del Consiglio Sindacale interregionale, si è aperto un dibattito in ottica europea, anche per capire le eventuali ricadute dell'accordo Ue sui lavoratori, senza distinzione di residenza. Focus sulle europee soprattutto con Giulio Romani, Segretario della Ces che stuzzica i colleghi dei sindacati italiani: "Quando siamo in Europa, l'Italia è una".

La Confederazione Europea dei sindacati ha anche elaborato un manifesto da sottoporre ai candidati alle prossime europee, momento chiave per sottolineare l'importanza del dialogo sociale e della cooperazione transfrontaliera per affrontare le sfide future e promuovere una Europa più inclusiva e solidale.

Sentiamo in proposito Giulio Romani, Segretario della Ces

