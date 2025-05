"Evolution Forum Day – San Marino Edition": 200 partecipanti all'evento che ispira al cambiamento

Grande successo per "Evolution Forum Day – San Marino Edition", alla sala convention di Colombini Group a Rovereta. Una folta platea di partecipanti, quasi 200 persone per lo più imprenditori, hanno seguito un evento, unico nel suo genere, nato con l'obiettivo di favorire lo scambio di idee e ispirare manager, dipendenti, collaboratori e fornitori al rilancio dell'economia interna del territorio. Ad idearlo, Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore di livello internazionale. Insieme a Spadoni, che ha guidato la giornata, sono intervenuti: Andrea Pontremoli, Amministratore delegato di Dallara Automobili; Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group e Presidente Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio; Manuel Poggiali, due volte campione del mondo in Motogp e oggi rider coach per Ducati.

E proprio a Pontremoli e Poggiali, per i loro percorsi professionali e umani, è stato consegnato per la prima volta il premio “Impresa Titanica”: istituito da Innovation Forum con le aziende partner, è un riconoscimento al coraggio di chi ispira il cambiamento con visione strategica e impegno costante, contribuendo a rendere "il territorio un luogo in cui valga la pena vivere e lavorare".

Nel video l'intervista a Gianluca Spadoni, Evolution Forum Day San Marino Edition.