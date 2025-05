SINERGIE Evolution Forum Day San Marino: speciale Rtv questa sera alle 21.00 con le voci dei protagonisti Le testimonianze di Emanuel Colombini, Manuel Poggiali, Andrea Pontremoli e Gianluca Spadoni di grande ispirazione per il tessuto imprenditoriale sammarinese. Le aziende partner all'unisono: "Il modo migliore per fare sistema"

L'evento del 16 maggio scorso a Rovereta, è stato sostenuto da alcuni tra i principali manager e imprenditori sammarinesi, convinti che fare sistema sia la chiave per un nuovo modello di crescita condivisa del territorio.

"Io devo ringraziare San Marino, devo ringraziare il territorio - dice Massimiliano Alvisi, Fondatore Innovation Forum - perché per noi è un evento molto importante, siamo abituati a lavorare un pochino ovunque e poter fare un evento di così forte importanza, di una portata internazionale, visti anche gli ospiti e i relatori, proprio a casa nostra è una cosa molto bella e piacevole".

Dare al Paese un futuro, una crescita condivisa, attrattività e le occasioni che ad oggi non sono state colte. “Con il suo tessuto imprenditoriale sano e resiliente, le sue caratteristiche socioeconomiche, la sua dimensione e statualità e l’imminente accordo con l’Ue, il Titano ha un enorme potenziale inespresso”: per questo occorre guardare al cambiamento puntando su settori innovativi, facendo sistema e quadrato sulle persone e sulle idee giuste. Queste le ragioni che hanno portato le aziende partner di Evolution Forum Day San Marino a sposare il progetto. "Ho ancora i brividi per l'entusiasmo che è circolato durante l'evento - commenta Pier Paolo Fabbri, Presidente NT Capital SG - questo è sicuramente il modo di fare sistema, erano presenti le figure più rappresentative del mondo economico, finanziario, sociale eccetera. Quindi abbiamo veramente bisogno di respirare un'aria nuova che coordini le forze verso un obiettivo unico e condiviso". Aggiunge Filippo Borsani, CEO Promopharma Spa: "Il primo speriamo di una lunga serie di eventi per far conoscere quello che di buono c'è nel Paese e le collaborazioni che possono nascere sia dentro che fuori dal territorio. Questo è quello che si prefigge di fare questo evento e che ha fatto questa prima presentazione proprio per far vedere le eccellenze del territorio supportato anche dall'esterno".

Lavorare insieme, creare sinergie e collaborazioni per fare del territorio un luogo in cui valga la pena vivere e lavorare.

"Siamo tutti legati con le aziende che partecipano a questo evento a un legame fortissimo con il territorio. Noi amiamo San Marino, - osserva Neni Rossini, Presidente SIT Group ci teniamo al suo futuro e creare sinergie, confronti, interazioni, anche semplicemente stare insieme pensando al futuro del nostro Paese è un'opportunità incredibile di cui sono molto orgogliosa". "L'azienda Meloni Walter S.p.A. - ricorda Andrea Giri, CFO&HRD Meloni Walter Spa - è un'azienda radicata nel territorio, abbiamo compiuto i nostri primi 60 anni lo scorso anno e quindi siamo stati ben contenti e orgogliosi di essere parte attiva di questo bellissimo momento che ha visto la partecipazione di tante persone molto interessate".



