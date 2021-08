Ex Stazione: il Segretario Pedini Amati incontra i commercianti. “Giallo” su un comunicato

Nel servizio Federico Pedini Amati e Laris Stacchini

Difficile ricordare così tanta gente a San Marino; per una manifestazione – il Comics – che trova nella “bellezza verticale” del Titano una location ideale. Ma sono stati diversi gli eventi che hanno caratterizzato l'estate sammarinese. La sensazione è quella di una stagione dai numeri importanti; nei prossimi giorni un bilancio, da parte delle Autorità. Resta tuttavia il problema della ex Stazione; area commerciale da tempo in forte difficoltà. Il Segretario Pedini Amati ha incontrato gli operatori. Appuntamento fissato già da giorni, e preceduto – ieri – da un comunicato nel quale si sollecitavano le autorità ad intervenire con decisione, chiedendo l'apertura di un tavolo di confronto. La nota – ripresa anche dalla nostra Emittente – teoricamente proveniva dai “commercianti e i proprietari delle attività” della zona.







“In realtà – ha precisato il Segretario al Turismo – a parlare è stato un unico commerciante, che non ha a sua volta sentito nessuno dei commercianti” della ex Stazione. L'area va riqualificata – afferma Pedini Amati -, “ci stiamo lavorando, il Governo ci vuole lavorare”, ma “bisogna essere seri”. “Un giallo”, il comunicato, conferma una commerciante, che abbiamo sentito al termine dell'incontro, alla presenza dei suoi colleghi. “Non ne sapevamo niente”, afferma. Restano, comunque, i disagi, per gli operatori dell'area. “Abbiamo il problema del trenino – continua la commerciante -, però il Segretario è stato disponibile, ci ha detto che ha a cuore la ex Stazione; siamo stati anche contenti di essere ricevuti”.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Laris Stacchini (Commerciante ex Stazione)