Expo 2020 Dubai: il Segretario Righi all'AIM, "San Marino è aperta a partnership internazionali"

San Marino è pronta ad accogliere nuovi partner internazionali, perché le sfide economiche per il futuro, soprattutto per i piccoli Paesi e per le Piccole e medie imprese, devono essere affrontate insieme per un reale salto di qualità. È il messaggio che il Segretario all’industria Fabio Righi ha lanciato oggi, in occasione del panel dedicato alle PMI, organizzato all'interno dell’Annual Investment Meeting, che quest’anno si è svolto ad Expo. A dare il benvenuto ai Paesi partecipanti, San Marino, Suriname, Chad, Senegal e Bahrein, Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro per l'Imprenditoria degli Emirati Arabi.

Dedicata in particolare agli investimenti sostenibili, questa undicesima edizione del Meeting, promosso dal Ministero dell'economia emiratino, ha toccato diversi temi: dalla digitalizzazione all'ambiente, fino all'inclusione e alla parità di genere. Una piattaforma di confronto, che ha coinvolto ministri provenienti da tutti i Paesi del mondo, imprese ed economisti, sui principi chiave alla base delle politiche sugli investimenti internazionali, sulle strategie e sulle buone pratiche per uno sviluppo sostenibile.

Nel video l'intervista al segretario all'Industria, Fabio Righi

Elisabetta Norzi