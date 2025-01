Expo 2025: ecco il sito, il padiglione di San Marino nell'area "Salvare le vite"

Il sito espositivo dove sorgerà l’Expo di Osaka avrà una superficie complessiva di 1,55 km quadrati. Si trova sull’isola artificiale di Yumeshima nella baia di Osaka a una distanza di circa 15 chilometri ed è raggiungibile in 40 minuti con i mezzi pubblici. L’esposizione durerà sei mesi, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Sono previsti 28 milioni di visitatori.

Tema dell’esposizione è ‘Progettare la società futura per le nostre vite’. Declinata in ‘Salvare le vite’, ‘Potenziare le vite’ e ‘Connettere le vite’. Il padiglione della Repubblica di San Marino si trova nell’area Salvare le Vite, in prossimità dell’ingresso ovest - uno dei due ingressi principali al sito - non troppo distante dal Padiglione Italia.