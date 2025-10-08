OSAKA Expo 2025: il Titano celebra la propria tradizione filatelica e numismatica Inaugurata la mostra con le emissioni filateliche e numismatiche che raccontano la storia e i valori della Repubblica

Dall'alto del Monte Titano si espandono gli orizzonti fino al Giappone attraverso l'arte filatelica e numismatica. Il Padiglione biancoazzurro a Expo 2025 Osaka ha ospitato il San Marino Stamp Event, in collaborazione con Poste: in mostra nel Central Stage del Commons-C, emissioni che raccontano la storia e i valori della Repubblica, unendo creatività, maestria artigianale e spirito di innovazione, elementi che da sempre contraddistinguono il Paese nel panorama mondiale.

Catturato l'interesse dei visitatori, soprattutto giapponesi, sempre molto attenti a tutto ciò che è cultura e tradizione. In questi mesi, le emissioni celebrative che Poste San Marino ha dedicato proprio ad Expo sono letteralmente andate a ruba. “Non solo oggetti da collezione, ma testimoni silenziosi dell’anima di un territorio”, ha dichiarato in conferenza stampa il Direttore Gian Luca Amici, a sua volta introdotto dal Commissario Generale per il Titano all'Esposizione Universale di Osaka, Filippo Francini. Il netto successo di simboli identitari senza tempo.

