“PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA” Expo 2025 Osaka chiude i battenti. 184 giorni di successi per il Padiglione San Marino Oltre 3 milioni di visitatori nello spazio espositivo biancoazzurro

Oltre ogni aspettativa: l'avventura di San Marino ad Expo 2025 Osaka si chiude nel segno della grande soddisfazione. E sono proprio i numeri ad indicare una serie di primati, dopo sei mesi di intensa attività, eventi ed incontri internazionali che hanno elevato l’immagine del Paese. Un piccolo, grande Stato capace di unire tradizione, innovazione e spirito di cooperazione internazionale. “Abbiamo raccontato San Marino con autenticità, coinvolgendo visitatori, partner e istituzioni in un viaggio tra storia, innovazione e identità – ha detto Filippo Francini, Commissario Generale di San Marino - la risposta del pubblico e l’apprezzamento ricevuto ci rendono profondamente orgogliosi del lavoro svolto”.

Il Padiglione sammarinese ha accolto oltre 3 milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo, proponendo un percorso espositivo che ha raccontato la storia millenaria della Repubblica attraverso arte, cultura e turismo. In luce l’eccellenza e la creatività del Titano, aprendo la strada a future collaborazioni con il Giappone e la comunità globale. “184 giorni di partecipazione straordinaria, - ha commentato la Direttrice del Padiglione Laura Franciosi -, desidero ringraziare prima di tutto il Segretario di Stato Pedini Amati, il Commissario Generale Filippo Francini, i Manager e il mio staff di volontari, il vero cuore pulsante di questa esperienza memorabile, torniamo a casa con una soddisfazione incredibile”. Per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, “una straordinaria opportunità di promozione e di dialogo internazionale”. "Il più grande successo a un'esposizione universale per San Marino è Osaka, - aggiunge - lo possiamo dire, dati incredibilmente e costantemente nei mesi in aumento sia per quanto riguarda le vendite, sia per quanto riguarda i visitatori al nostro padiglione. Abbiamo fatto record su record. Non posso far altro che ringraziare sentitamente tutti coloro i quali hanno contribuito a far sì che questo lavoro portasse a questi ottimi risultati e salutare ancora una volta positivamente l'Esposizione Universale preparandoci per Ryad 2030".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo ed Expo.

