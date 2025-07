GIRO DI BOA Expo 2025 Osaka: il bilancio dei primi tre mesi per il Padiglione San Marino Grandi numeri in termini di affluenza. In visita il Commissario Generale Usa, William E. Grayson

Expo 2025 Osaka a metà percorso: ottimo bilancio nei primi tre mesi di Esposizione Universale su suolo giapponese. Leva per l'internazionalizzazione, potente volano di visibilità che si rispecchia nei numeri al Padiglione San Marino.

"Siamo partiti molto bene - dice Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo 2025 Osaka Kansai - sia dall'apertura che soprattutto con il National Day, questo ha avuto un effetto veramente importante sulla popolarità del nostro padiglione. I dati sono veramente importanti, abbiamo festeggiato qualche settimana fa il milione di visitatori, ma ci stiamo avviando presto ai due milioni di visitatori. Quello che è veramente bello anche sottolineare è il successo delle vendite dei nostri prodotti. Il valore delle vendite che abbiamo raggiunto ha già superato quello che avevamo fatto Dubai, quindi ogni obiettivo che era stato fissato all'inizio è stato ampiamente raggiunto ancora prima della metà del percorso dell'Expo".

Risultati eccellenti ottenuti grazie al grande lavoro di squadra di tutto lo staff: dalla Direttrice di Padiglione Laura Franciosi, alla Responsabile Relazioni Esterne, Alice Andreini; dalla Responsabile Media, Comunicazione, Eventi e Vendite, Ilaria Filippi a Mattia Ronchi, Responsabile Relazioni Pubbliche, Protocollo e Accreditamento; fino al personale addetto alle vendite e tutti i volontari. Un team capace di accogliere e far sentire “a casa” turisti e autorità, come l'Ambasciatore Usa in Giappone e Commissario Generale statunitense ad Expo, William E. Grayson.

Un legame forte di amicizia tra i due Paesi, tangibile nei costanti rapporti di collaborazione. Tradizionale scambio di doni: consegnato a Grayson anche il nuovo francobollo di Poste San Marino dedicato a Superman. Per Francini ieri l'incontro anche con Nathalie Delattre, Ministro del Turismo francese presso il Padiglione transalpino in occasione delle celebrazioni del 14 luglio, la quale non ha mancato di porgere un saluto all'omologo sammarinese Federico Pedini Amati.

Nel video l'intervista a Filippo Francini, Commissario Generale San Marino Expo 2025 Osaka Kansai.



