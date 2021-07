PROGRAMMA VOLONTARI Expo Dubai 2020, terminata la selezione dei candidati per il Padiglione San Marino: ecco la lista degli ammessi Ora la decisione degli ammessi che avranno tre giorni lavorativi di tempo per decidere se accettare o rifiutare l'offerta

Expo Dubai 2020, terminata la selezione dei candidati per il Padiglione San Marino: ecco la lista degli ammessi.

E' terminata la selezione dei candidati per il Programma Volontari del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020. L'elenco degli aspiranti scelti per il primo periodo (1 settembre – 31 dicembre 2021) e per il secondo periodo (dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) è avvenuta dopo una valutazione dei titoli di studio, del livello di conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, il curriculum vitae, le esperienze lavorative e quelle maturate all’estero, la somministrazione di un test psicoattitudinale ed un colloquio con il Commissario Generale. Ora la parola passa ai candidati che avranno tre giorni lavorativi di tempo - dalla comunicazione tramite e-mail del Commissario Generale -, per decidere se accettare o rifiutare l’offerta.

Elenchi dei Candidati selezionati:

ELENCO I

Lista con i nominativi – in ordine di priorità – dei candidati ammessi al programma volontari nel periodo 1 settembre – 31 dicembre 2021:

GIACOMINI MARIA

ZANNONI CHIARA

MAZZA IRENE

PELLICCIONI MARTINA

MAMI YLENIA

SELVA MARIA

GIORGIA ROSSI

ELENA ZONZINI

ETTORE MORRI

NICOLA ROSSI

VIRGINIA MARIA

ELENCO II

Lista con i nominativi – in ordine di priorità – dei candidati ammessi al programma volontari nel periodo 1 dicembre 2021 – 31 marzo 2022:

GIACOMINI MARIA

ZANNONI CHIARA

BACCIOCCHI FEDERICA

RAHBARNIA TINA

MANCINI GIULIA

SELVA MARIA GIORGIA

FRANCIONI ELENA

CANINI LUCA

ROSSI ELENA

FANTINI TOMMY



