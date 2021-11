Expo Dubai: comincia la formazione per i volontari del secondo 'round'

Inizia la formazione per il secondo gruppo di ragazzi sammarinesi che partiranno, come volontari, per Expo 2020 Dubai. Sono 12 i giovani che si stanno preparando per accogliere e assistere i visitatori del padiglione di San Marino. Alla prima giornata hanno partecipato anche il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, e il neo commissario generale, Filippo Francini. Si tratta di lezioni che vanno dalla storia, come le partecipazioni del Titano alle esposizioni universali, nozioni sul Tesoro di Domagnano fino al confronto con Agenzia per lo Sviluppo e Ufficio del Turismo. Previste, poi, visite alla aziende del territorio e un affiancamento con i volontari che hanno già esperienza.

