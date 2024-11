Expo, firma dell'accordo di sponsorizzazione del Padiglione tra Commissario Generale e Colombini Group ‘Colombini Group fa da capofila al nutrito numero di aziende sponsor e partner che hanno scelto di sostenere la partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka;

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di firma dell’accordo di sponsorizzazione del Padiglione di San Marino tra il Commissariato Generale per Expo 2025 Osaka e Colombini Group. Presenti al momento presso gli headquarters dell’azienda, il Presidente del Gruppo Emanuel Colombini e il Commissario Generale Filippo Francini.

Tra le aziende leader nel settore dell’arredamento e del design italiano, l’essere estremamente all’avanguardia e in assoluto anticipo rispetto alla concorrenza, è la grande forza di Colombini Group. Questa qualità ha garantito una crescita costante del Gruppo nel tempo fino al raggiungimento delle dimensioni attuali: 250 mila metri quadrati di superficie produttiva e più di 1.250 collaboratori.

Il Gruppo è in continua espansione grazie ai brand che ne fanno parte e grazie alla differenziazione di produzione adottata in questi anni per rispondere alle diverse esigenze di mercato, distribuendo i suoi prodotti in Italia e nel mondo. ‘Colombini Group fa da capofila al nutrito numero di aziende sponsor e partner che hanno scelto di sostenere la partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka; il settore imprenditoriale del nostro sistema Paese, attraverso eccellenze come Colombini Group, sarà rappresentato ai più alti livelli’, ha detto il Commissario Francini a margine della firma.

‘Colombini Group è un’azienda storica del nostro Paese che ha sempre seguito San Marino nella sua partecipazione alle Esposizioni Universali: per la nostra presenza all’Expo nel paese del Sol Levante, ha contribuito fornendo gli eleganti e raffinati arredi dei suoi brand che arrederanno la VIP lounge del Padiglione dove saranno accolte delegazioni istituzionali, ospiti speciali e giornalisti e dove gli stessi sponsor e partner del progetto expo potranno organizzare eventi e iniziative proprie’, ha concluso il responsabile di Expo.

Emanuel Colombini ha dichiarato: ‘La nostra partecipazione come Main Sponsor del Padiglione di San Marino all'Expo 2025 di Osaka rappresenta un'opportunità straordinaria per esaltare l'eccellenza del design italiano e la varietà dell’offerta del Gruppo Colombini. Questa prestigiosa collaborazione prevede l’allestimento completo della Vip Lounge del padiglione, dove i nostri marchi, come Febal Casa con l’iconica anta Libeskind022 e Bontempi Casa con i suoi complementi d'arredo dal design contemporaneo e sofisticato, daranno vita a uno spazio che fonde eleganza e funzionalità.

L'Expo offre una piattaforma globale unica, in cui rappresentanti e imprese da tutto il mondo si incontrano per sviluppare nuove relazioni economiche e commerciali. Siamo fiduciosi che, attraverso la rete di relazioni che San Marino potrà costruire, emergeranno nuove possibilità di business aprendo la strada a partnership e scambi vantaggiosi per tutte le realtà coinvolte.’

Nel video l'intervista ad Emanuel Colombini, Presidente Gruppo Colombini

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: