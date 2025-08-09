Expo: il Padiglione San Marino festeggia 2 milioni di visitatori

A un paio di mesi dalla chiusura, il Padiglione San Marino ad Expo 2025 Osaka Kansai, festeggia già l'ambito traguardo dei 2 milioni di visitatori. Un obiettivo che di certo non sorprende, vista la tendenza dei numeri che hanno caratterizzato i flussi al sito espositivo, dall'apertura di aprile ad oggi, ma raggiunto comunque prima di ogni previsione e che va rimarcato perché emblematico dell'ottimo lavoro svolto dal Titano insieme agli altri 10 Paesi del Commons-C: Croazia, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Gabon, Uruguay, Panama e Israele. Tutti partecipi nel dare forma ad uno spazio vivo, inclusivo e stimolante.

“Molto più di un numero”, questo traguardo collettivo, per il Commissariato Generale di San Marino; bensì “il segnale forte di una fattiva collaborazione internazionale – viene evidenziato - e della capacità di un piccolo Stato di lasciare un’impronta memorabile in uno scenario globale”.

A dare un tocco di solennità ai festeggiamenti, la presenza della Principessa del Giappone Norihito Hisako, in visita privata. Successo, cercato e meritato, che Commissariato e staff di Padiglione intendono condividere con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, le istituzioni tutte, gli sponsor e i partner.









