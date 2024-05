Expo Osaka: ecco come sarà il padiglione di San Marino, Pedini Amati: "Esserci è una grande opportunità"

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo), Filippo Francini (commissario generale Expo) e Rebecca Ugolini (studentessa Design Università di San Marino)

Svelato il progetto di design del padiglione di San Marino all'Expo di Osaka, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 in Giappone. Presentate alla stampa le prime illustrazioni realizzate dagli studenti dell'Università, in conferenza stampa insieme al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati.

Il Titano guarda alle “opportunità” di un evento del genere, per promuovere le bellezze del territorio, le imprese, l'artigianato, il turismo e, non ultime, le relazioni internazionali. Sullo sfondo un mercato, quello asiatico, in crescita in termini di flussi di visitatori verso l'Europa. "L'Esposizione universale è un evento a cui non si può mancare - afferma Pedini Amati - per rappresentare la propria storia, i propri valori e la propria esistenza. E offre la possibilità di rappresentarsi, come Paese, al pari di chiunque altro. Noi ci siamo presentati molto bene (al precedente Expo, nda)".

Il segretario al Turismo ricorda i numeri di Expo Dubai: 24 milioni i visitatori di cui 390mila nel padiglione di San Marino. L'ultimo Governo, rimarca, ha ridotto lo stanziamento da 1,9 milioni di euro a 1,1. La spesa effettiva, minore, ha portato alla restituzione allo Stato di 243mila euro. Per Expo Osaka sono attesi 28 milioni di utenti. Al momento, lo stanziamento iniziale ammonta a 1,3 milioni. Il Titano avrà il suo padiglione nell'area occupata da Croazia, Slovenia, Panama, Uruguay e altri Paesi. Il National Day per il Titano sarà il 3 maggio 2025, in un periodo di ferie per i giapponesi, quindi favorevole.

"Abbiamo scelto come partner l'Agenzia per lo Sviluppo Economico - spiega Filippo Francini, commissario generale per Expo - e contiamo, come a Dubai, di sviluppare grandi relazioni bilaterali". La progettazione del padiglione è stata affidato a un team di docenti e studenti di Design dell'Università di San Marino. Al centro i valori della sostenibilità dell'Agenda 2030. Quattro i pilastri: sociale; salute e benessere; cura del cittadino e welfare; istituzioni.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo), Filippo Francini (commissario generale Expo) e Rebecca Ugolini (studentessa Design Università di San Marino)