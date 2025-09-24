TV LIVE ·
Expo: San Marino ed Emilia-Romagna, legame stretto nel segno del turismo

Il Commissario Generale per il Titano ad Expo 2025 Osaka, Filippo Francini ha sottolineato, al Padiglione Italia, il reciproco sostegno tra i due Paesi, consolidando le relazioni con mercati chiave

24 set 2025
San Marino al fianco dell’Italia per promuovere il turismo e l’amicizia tra i due Paesi, in particolare con la Regione Emilia-Romagna. Il Commissario Generale per il Titano ad Expo 2025 Osaka, Filippo Francini è intervenuto ad un panel dal titolo “VISIT Emilia-Romagna: The Italian Art of Living”, ospitato dal Padiglione Italia. Sottolineata l’importanza del legame tra i due Paesi, evidenziando come reciprocamente non perdano mai occasione di sostenersi e come la partecipazione a eventi congiunti rappresenti un’opportunità strategica per rafforzare la visibilità della Repubblica nel panorama internazionale, consolidando le relazioni con mercati chiave. Tra i presenti: Filippo Manara, Console Generale d’Italia a Osaka e Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna. 




