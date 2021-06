Export, i mercati su cui il made in San Marino deve puntare. Accordo tra Agenzia per lo Sviluppo e Co. Mark Le rotte sulla internazionalizzazione, l'8 luglio il webinar. Dialogo con le istituzioni in una fase importante

È nella promozione del Made in San Marino nel mondo, in questa prima fase di ripartenza, che occorre investire. E se una lezione, lo shock dovuto alla pandemia l'ha data, è che occorre guardare anche al di là dei mercati tradizionali di riferimento. L'80 % delle esportazioni sammarinesi è rivolta al mercato italiano, sempre maggiore rilevanza rivestono Paesi europei quali Germania e Gran Bretagna post Brexit – spiega Denis Cecchetti direttore generale ASE -CC- ed extra europei come Cina e Stati Uniti”.

Nasce in questo contesto l'accordo con la società Co.Mark S.P.A, azienda del gruppo TINEXTA quotato nel segmento STAR della Borsa italiana, specializzata nella fornitura di servizi per l'internazionalizzazione, che a partire dal webinar dell'8 luglio, accessibile a aziende e professionisti sammarinesi, offrirà le sue competenze per facilitare il dialogo con mercati esteri. Diversificando l'offerta, dando priorità a quelli che hanno maggiore potenziale, anche se non sono i più vicini Aumentare la capacità di resilienza, supportando le aziende nel trovare anche altre mete, è una delle priorità di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio. Che aspira a diventare uno strumento operativo con un ruolo più incisivo rispetto a quello svolto fino agli anni scorsi. “Il dialogo con le istituzioni è in una fase importante” spiega il direttore generale Denis Cecchetti (nel video la sua intervista).

