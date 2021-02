Fare impresa a San Marino: la Farnesina 'promuove' il Titano

Per l'Italia il Titano resta un partner con il quale fare business, ed è proprio dal sito della Farnesina, nella sezione dedicata ai mercati esteri, che ne descrive le caratteristiche e individua i settori target per gli investimenti. Ne parla il settimanale degli Industriali, Fixing, che dettaglia: dal quadro macroeconomico a quello fiscale, in evidenza i punti di forza, che per la Farnesina sono prevalentemente: la posizione geografica di uno Stato enclave tra Emilia-Romagna e le Marche, con assenza di frontiere e dogane e una attività economica spesso condivisa.





Il contesto ambientale del Titano, che vanta, per gli Esteri, di elevata qualità dei servizi ed una snellezza amministrativa, in particolare per quanto riguarda i tempi necessari al rilascio delle licenze imprenditoriali. Ancora, la "corporate tax" al 17%, insieme alla detassazioni degli utili in caso di reinvestimenti in innovazione tecnologica, risparmi energetici, riduzioni di agenti inquinanti, miglioramento dei processi produttivi o introduzione di nuove produzioni. Se per quanto riguarda le vendite dall'Italia a San Marino vengono identificati i settori della manifattura e dell'abbigliamento, per le opportunità di investimento si guarda alle industrie manifatturiere, mettendo in luce come il tessuto imprenditoriale sammarinese si caratterizzi per una ampia diversificazione produttiva: dalla meccanica alle costruzioni, la ceramica e il packaging, ma anche commercio e servizi, l'alberghiero e la ristorazione.