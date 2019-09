Farmaci: Dompé sbarca in Cina, già iniziate assunzioni

"Abbiamo già iniziato ad assumere in Cina e entro il 2020 dovremmo avere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nostro farmaco per gli occhi". Ad annunciarlo è Sergio Dompé, presidente e CEO del Gruppo Dompé, nonché console di San Marino a Milano, a margine del convegno 'L'Industria Manifatturiera Farmaceutica italiana: scenario di riferimento e prospettive di sviluppo al 2030', tenutosi nella Sala Zuccari del Senato. Il farmaco con cui l'azienda italiana entrerà in Cina è un collirio salva-vista per il trattamento della cheratite neurotrofica, una rara malattia della cornea che può portare alla cecità. E' basato sul principio attivo cenegermin, che rappresenta la prima applicazione del fattore di crescita nervoso (Ngf), scoperta che valse il Nobel alla scienziata Rita Levi Montalcini.