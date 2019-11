ECONOMIA Fatturazione elettronica, Billi (Lega): "Non ancora obbligatoria per San Marino" Il deputato presidente del Comitato italiani all'estero: "Dovrà prima essere aggiornato il decreto ministeriale sull'Iva tra Italia e San Marino"

L'introduzione della fatturazione elettronica in Italia ha creato qualche problema a San Marino. Ma ad oggi non è ancora obbligatoria, ci dice il deputato della Lega Billi, presidente del Comitato per gli italiani all'estero. La fatturazione elettronica è stata introdotta dal governo a targa Partito Democratico nel 2018, con precise finalità.

Nel video l'intervista a Simone Billi, deputato Lega



