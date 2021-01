Fatturazione elettronica: domani il progetto verrà illustrato ad associazioni di categoria e operatori economici

Il 2021 sarà l'anno dell'utilizzo della fatturazione elettronica nell'interscambio con l'Italia. Domani mattina, in video conferenza, la Segreteria di Stato per le Finanze illustrerà l'importante progetto alle associazioni di categoria e agli operatori economici, come primo momento informativo.





Intanto sul fronte SMaC, la Bottega delle Delizie, esercizio commerciale di Via del Serrone a Murata ha sottoscritto uno specifico accordo con il Segretario di Stato Marco Gatti per attivare, dal 1° febbraio al 31 marzo, il raddoppio dello sconto, passando quindi dal 2% al 4%, applicato alla clientela al pagamento dell'acquisto. Sconto raddoppiato che viene interamente sostenuto dall'esercente. “Una scelta – fa sapere il Dipartimento Finanze – che conferma la valenza delle funzioni di fidelizzazione del circuito SMaC e al contempo evidenzia la trasparenza fiscale dell'operatore economico”.