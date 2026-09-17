Fatturazione elettronica: pubblicata la documentazione normativa e tecnica

Nel video l'intervista a Marco Gatti, segretario alle Finanze

Dopo la delibera del Congresso che ha decretato l'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori economici di San Marino, viene pubblicata la documentazione normativa e tecnica sui portali governativi. La Segreteria alle Finanze ha anche provveduto alla sua divulgazione a tutti gli interessati, tramite ordini professionali e associazioni di categoria. Dal 1° ottobre l'adesione è volontaria, mentre dal 1° gennaio 2027 sarà obbligatoria per tutte le imprese con ricavi superiori ai 100mila euro. Ma niente paura per eventuali errori, le sanzioni partiranno dal 2028, lasciando un anno di rodaggio.

"La fatturazione elettronica - spiega il segretario alle Finanze Marco Gatti - è un passaggio interno ed è importante perché è il secondo step dopo aver introdotto la fatturazione tra i due paesi Italia e San Marino. Quindi tecnicamente abbiamo seguito quella che era una traccia già utilizzata per non inventarci qualcosa di nuovo, ma l'obiettivo politico è quello di andare verso una semplificazione con un regime di tolleranza: vuol dire che inizialmente non saranno applicate sanzioni agli operatori economici che dovessero fare errori, dovessero avere dei ritardi proprio perché ci vogliamo abituare bene a questo, vogliamo che tutto funzioni correttamente".

La fattura elettronica va trasmessa attraverso l'Hub SM dell'Ufficio tributario entro il secondo mese successivo alla cessione di beni o prestazione di servizi. Una volta metabolizzata la novità, si punta alla terza fase innovativa a cura della Segreteria Finanze.

"Una volta che questo anno sarà superato - continua Gatti - con un esito sicuramente positivo, potremmo passare alla terza fase che è quella della semplificazione nelle procedure di dichiarazione fiscali verso lo Stato. Quindi l'obiettivo sarà in particolare per gli operatori economici di avere anche delle dichiarazioni precompilate per quanto riguarda il rimborso delle dichiarazioni in monofase".

Consulta la documentazione normativa e tecnica sul portale finanze.sm

Nel video l'intervista a Marco Gatti, segretario alle Finanze