Federalberghi, Vannucci: “Chiediamo un piano di rifondazione del turismo”

Da due anni fatturati dimezzati. Per il Presidente di Federalberghi, Riccardo Vannucci, quello della ricettività è il comparto che sta sopportando i danni maggiori e in maniera continuativa. Chiede interventi: “Non possiamo essere trattati come tutti – sostiene - dobbiamo essere trattati in maniera preferenziale perché stiamo subendo più di tutti”. Interventi nel contingente, ma sollecita anche il saper cogliere la crisi come occasione per impostare una nuova visione, invocando quello che lui chiama un “piano di rifondazione del turismo”.

Nel video, l'intervista al Presidente di Federalberghi, Riccardo Vannucci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: