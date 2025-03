Federazione Industria Csdl, D'Antonio confermato Segretario

Nel video l'intervista ad Agostino D'Antonio

Una riconferma piena per Agostino D'Antonio alla guida della Federazione Industria Csdl. Mandato di continuità nelle sfide da affrontare, nelle tematiche da porre in testa all'agenda sindacale, ribadendo la linea nelle relazioni industriali. “Abbiamo tre anni di stabilità contrattuale – dice - ma non vuol dire che ci dobbiamo addormentare o sederci sugli allori, anzi il contratto erga omnes va difeso, soprattutto in quelle piccole aziende dove non c'è la rappresentanza sindacale. Il tema importante è quello dell'igiene e sicurezza sui posti di lavoro, la formazione sui posti di lavoro per quanto riguarda l'igiene e sicurezza; la problematica del frontalierato; la problematica della manodopera, con quali lavoratori affronteremo i prossimi dieci anni, visto che ci sono qualche migliaia di lavoratori che hanno più di 55 anni, quindi, come li andremo a sostituire in futuro. Sono tante le tematiche, ma sulla relazione industriale vorrei essere molto chiaro: il contratto rga omnes dobbiamo difenderlo noi, tanto quanto gli industriali”.

Riconferma anche per la Segreteria di Federazione – lo stesso D'Antonio e i funzionari Davide Siliquini, Cristian Bertozzi, insieme a Simona Zonzini, William Santi, Wilson Renzi e Ornella d'Amico – durante il primo Direttivo post-congressuale: “Un bel Direttivo – aggiunge D'Antonio - con degli nuovi ingressi di gente giovane, anche di donne - domani è anche la loro festa, tra l'altro - quindi una buona rappresentanza femminile. Siamo tutti quanti veramente soddisfatti. Si parte per questo viaggio con un grande impegno, con grande serenità”.

